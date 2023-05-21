Российские войска помешали снабжению ВСУ на Южно-Донецком направлении

С таким заявлением выступил начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев. Он также добавил, что на этом участке фронта в ходе контрбатарейной борьбы были выведены из строя два артиллерийских орудия украинской армии «Мста-Б» в районах населенных пунктов Новоукраинка и Бурлацкое.