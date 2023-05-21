Пригожин подарил Шойгу на день рождения книгу Кирилла Романовского «Восемь лет с «Вагнером»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил с днем рождения министра обороны России Сергея Шойгу. Он отметил витиеватый профессиональный путь нынешнего главы МО РФ, а также направил в подарок книгу «Восемь лет с Вагнером», написанную одним из бойцов — Кириллом Романовским.
«Вы незаурядный человек: пройдя путь от электрика и строителя, вы не только отдавали себя работе, но и тратили огромное количество времени на развитие своих многочисленных талантов», — отметил Пригожин.
Он также напомнил, что Сергей Шойгу является не только министром обороны, но и президентом Русского географического общества, а также кавалером Мальтийского ордена.
«Мало кто объединяет в себе способности утонченного эстета, художника-графика, резчика по дереву, охотника, любителя хоккея, заботливого. отца и тестя. Надеемся, что вы и дальше будете радовать окружающих своей счастливой улыбкой!», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Евгений Пригожин прокомментировал задержание москвича за нецензурную цитату про министра обороны. Он объяснил, что задержание является несправедливым, а также поблагодарил мужчину за поддержку.