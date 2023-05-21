Пользователи Twitter пришли в бешенство из-за решения Байдена поставить ВСУ F-16

Президент США Джо Байден попал под шквал критики после объявления о возможных поставках украинской армии американских истребителей F-16. Пользователи Twitter призвали к импичменту главы государства из-за растрат на Киев.
Байден объявил о решении по F-16 после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии. Читатели осудили американского лидера и обвинили в затягивании конфликта.
«Какой позор слушать все это. Импичмент Байдену», — написал один из пользователей.
«Боже, помоги американцам!» — оставил комментарий тележурналист Сэм Джуно.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 станет долгосрочным проектом.