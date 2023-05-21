Освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер» нанесло украинскому государству во главе с президентом Владимиром Зеленским непоправимый урон. Соответствующее заявление сделал аналитик Asia Times Стивен Брайен.
Однако украинского лидера не было в стране, когда это произошло. По словам журналиста, Зеленский сбежал в Японию в самый ответственный для ВСУ момент. Президент участвовал в саммите «Большой семерки».
Ранее сообщалось, что мировое сообщество устало от многочисленных выступлений Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.