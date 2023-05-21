MWM: власти США не хотят поставлять F-16 на Украину из-за репутационных потерь

Американские власти отказываются поставлять истребители F-16 в Украину из-за потенциального репутационного удара в случае значительных боевых потерь. По информации издания MWM, одним из аргументов против передачи техники Украине стало уничтожение силами РФ системы ПВО Patriot.
В течение нескольких месяцев украинское правительство обращалось к западным странам с просьбой предоставить им истребители F-16 — Соединенные Штаты столкнулись с давлением союзников, которые настаивали на передаче самолетов украинским ВВС.
Несмотря на то, что на смену постепенно приходят более новые истребители F-35 пятого поколения, F-16 оставался основной силой большинства стран-членов НАТО и ключевых союзников США за пределами Европы, таких как Южная Корея и Израиль.
Он считается наиболее подходящим западным истребителем для Украины из-за их доступности и низких затрат на эксплуатацию по сравнению с альтернативными вариантами, такими как Eurofighter или F-18.
В вопросе расширения поставок вооружений Украине выступила Великобритания — она же тала первой страной, которая обязалась предоставить Киеву ракеты дальнего действия, танки и боеприпасы к ним. Британский премьер-министр Риши Сунак также решительно поддержал поставку F-16.
Нидерланды, Норвегия и другие европейские страны выразили солидарность с позицией Лондона, а Франция даже согласилась обучить украинских пилотов. Однако несмотря на это, Вашингтон все равно оказался не готов отдавать свои самолеты властям в Киеве.