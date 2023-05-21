MWM: власти США не хотят поставлять F-16 на Украину из-за репутационных потерь

Нидерланды, Норвегия и другие европейские страны выразили солидарность с позицией Лондона, а Франция даже согласилась обучить украинских пилотов. Однако несмотря на это, Вашингтон все равно оказался не готов отдавать свои самолеты властям в Киеве.