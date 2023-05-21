Япония собирается передать Украине 100 военных автомобилей и продовольственные пайки

Япония планирует отправить на Украину 100 военных автомобилей, в том числе грузовики, и 30 тысяч пайков продовольствия.
С таким заявлением выступил японский премьер-министр Фумио Кисида, отметив, что раненых украинских военных будут принимать в госпиталях ВС Японии. Политик также поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за визит в страну.
Ранее в США заявили об отсутствии окончательного решения по поставкам Украине боевых самолетов. Вашингтон еще не определился, будет ли он передавать свои истребители или это сделают его союзники.