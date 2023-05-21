Молодые американцы стали чаще переезжать в Европу из-за дороговизны жизни в США

Молодые американцы, которые разочаровались жизнью в США, начали массово переезжать в Европу. Они недовольны ростом стоимости жизни и разгулом криминала.
Ранее в Европу чаще переезжали пожилые и состоятельные американцы. Однако сейчас среди них стало появляться больше молодых людей. Они вынуждены оставлять США, так как попросту не могут купить жилье и содержать семью.
Наиболее популярным местом для переезда американцев стала Германия. Также жители США часто выбирают Португалию, где их количество за период с 2017 по 2022 года выросло на 239%.
Также молодежь из США активно переезжает в Испанию. Продажи домов американцам в этой стране с 2019 по 2022 годы выросли на 88%, пишет Bloomberg.