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Япония выделит Вьетнаму кредит на развитие инфраструктурных проектов

Экономика
Япония выделит Вьетнаму кредит на развитие инфраструктурных проектов

Япония выделит Вьетнаму кредиты суммой 442 млн долларов (60,98 млрд иен) для реализации нескольких инфраструктурных проектов. Соответствующее соглашение было подписано в ходе саммита G7, где присутствовали японский премьер-министр Фумио Кисида и его вьетнамский коллега Фам Минь Тинь.

Сообщается, что 45,23 млн долларов (6,24 млрд иен) будут направлены на улучшение транспортной инфраструктуры азиатской страны, а 34,36 млн долларов (4,74 млрд иен) — на развитие сельскохозяйственной вьетнамской провинции Лам Донг.

Большую часть средств, 362 млн долларов (50 млрд иен), планируется использовать на поддержку социальных мер, связанных с коронавирусом.

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