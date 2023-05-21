Япония выделит Вьетнаму кредит на развитие инфраструктурных проектов

Япония выделит Вьетнаму кредиты суммой 442 млн долларов (60,98 млрд иен) для реализации нескольких инфраструктурных проектов. Соответствующее соглашение было подписано в ходе саммита G7, где присутствовали японский премьер-министр Фумио Кисида и его вьетнамский коллега Фам Минь Тинь.
Сообщается, что 45,23 млн долларов (6,24 млрд иен) будут направлены на улучшение транспортной инфраструктуры азиатской страны, а 34,36 млн долларов (4,74 млрд иен) — на развитие сельскохозяйственной вьетнамской провинции Лам Донг.
Большую часть средств, 362 млн долларов (50 млрд иен), планируется использовать на поддержку социальных мер, связанных с коронавирусом.