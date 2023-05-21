В России существует две реальности: одна на центральных телеканалах, а другая в реальной жизни — Пригожин

Аудитория центральных телеканалов — небольшое количество россиян и те, кто находятся в высоких кабинетах и являются основой бюрократии, объяснил предприниматель. Приезжающие в Донбасс военкоры не могут не упоминать в репортажах ЧВК «Вагнер», поэтому администрация фильтрует их материалы ради главных зрителей — чиновников.