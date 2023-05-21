В России существует две реальности: одна на центральных телеканалах, а другая в реальной жизни — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что центральные телеканалы России попали в «воронку бюрократии».
Бизнесмен подчеркнул, что отсутствие упоминаний «оркестра» на центральных телеканалах нашей страны — это огромный плюс, так как граждане понимают, насколько лживо устроена система.
«Я уже говорил вчера в Артемовске о том, что в России существует две реальности. Одна на центральных телеканалах, а другая в реальной жизни. Поэтому то, что центральные телеканалы не говорят про ЧВК "Вагнер", я считаю, это огромный плюс. Потому что население понимает, насколько лживо устроена система. Большинство россиян гордится успехами ЧВК "Вагнер", а центральные телеканалы молчат», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Аудитория центральных телеканалов — небольшое количество россиян и те, кто находятся в высоких кабинетах и являются основой бюрократии, объяснил предприниматель. Приезжающие в Донбасс военкоры не могут не упоминать в репортажах ЧВК «Вагнер», поэтому администрация фильтрует их материалы ради главных зрителей — чиновников.
«Для них и показывается то, что есть в центральных телеканалах. Остальное люди получают из соцсетей и других источников информации. Репортеры центральных телеканалов вчера звонили и говорили, елки-палки, почему мы не можем порадоваться со всей страной за успехи ЧВК "Вагнер". Мы сняли репортажи, готовы их выложить, но их не выкладывают, потому что идет цензура. Один кабинет спрашивает у другого, так 50 кабинетов вверх, а потом 50 кабинетов вниз. Все эти люди получают зарплату и различные привилегии», — заметил основатель «оркестра»
Таким образом, российские центральные телеканалы попали в воронку бюрократии, резюмировал Пригожин.