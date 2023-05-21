Агутина и Варум на Кубани «наградили» свиными пятаками за критику СВО

Депутат Госдумы Сергей Миронов был возмущен тем, что оба артиста, не поддержавшие Родину, выступают на городских фестивалях за бюджетные деньги – несмотря на то, что скандал дошел до уровня ГД, Агутин и Варум продолжают гастролировать по стране. Певица и вовсе поет в московских барах, получая свыше 20 тысяч евро за выступление, а ее семья ведет винодельный бизнес в Краснодарском крае, отмечало издание Readovka.

