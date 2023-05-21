Агутина и Варум на Кубани «наградили» свиными пятаками за критику СВО

Неизвестные жители Краснодара наклеили на афишу выступления Леонида Агутина и Анжелики Варум свиные пятачки, высказав таким образом мнение о странной политической позиции артистов.
«Краснодар по итогам уходящей недели безусловно претендует на звание самого антиагутинского города юга России. Ну и антиварумского тоже», – сообщают журналисты издания «Блокнот. Краснодар».
В марте прошлого года супруги резко выступили против спецоперации ВС РФ на Украине. Агутин критиковал СВО даже во время концерта в Москве, а Варум заявляла, что россияне «семимильными шагами движутся прямиком в ад», а «по общечеловеческим меркам» уже находятся «в аду». Теперь концерты звездной пары в России требуют отменить.
Депутат Госдумы Сергей Миронов был возмущен тем, что оба артиста, не поддержавшие Родину, выступают на городских фестивалях за бюджетные деньги – несмотря на то, что скандал дошел до уровня ГД, Агутин и Варум продолжают гастролировать по стране. Певица и вовсе поет в московских барах, получая свыше 20 тысяч евро за выступление, а ее семья ведет винодельный бизнес в Краснодарском крае, отмечало издание Readovka.
В начале октября, после объявления мобилизации, Агутин с супругой уехали в Израиль, сообщал портал «Дни.ру». Позже журналисты Mash выяснили, что пара в свободное время проживает в Майами.
Ранее экс-депутат Госдумы Роман Худяков призвал Агутина оказать материальную помощь людям, пострадавшим от обстрелов ВСУ на новых территориях РФ. Подробнее – в нашей статье.