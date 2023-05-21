«Обыкновенные лицемеры»: мэр Тбилиси раскритиковал выступивших против прямых перелетов в Россию

Представители грузинской оппозиции, которые выступили против восстановления прямого авиасообщения с Россией, являются лицемерами. Такое заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, в налаживании прямого авиасообщения нет ничего плохого. Мэр также отметил, что на территории России проживает множество грузин.
«Они (оппозиция — прим. ред.) обыкновенные лицемеры. Мы помним их заявления в связи с приездом туристов», — приводит слова Каладзе ТАСС.
Напомним, что первый перелет за четыре года из России в Грузию 19 мая совершила авиакомпания «Азимут». Позже свои рейсы по этому направлению запустил перевозчик Georgian Airways.