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«Обыкновенные лицемеры»: мэр Тбилиси раскритиковал выступивших против прямых перелетов в Россию

Общество
«Обыкновенные лицемеры»: мэр Тбилиси раскритиковал выступивших против прямых перелетов в Россию

Представители грузинской оппозиции, которые выступили против восстановления прямого авиасообщения с Россией, являются лицемерами. Такое заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, в налаживании прямого авиасообщения нет ничего плохого. Мэр также отметил, что на территории России проживает множество грузин.

«Они (оппозиция — прим. ред.) обыкновенные лицемеры. Мы помним их заявления в связи с приездом туристов», — приводит слова Каладзе ТАСС.

Напомним, что первый перелет за четыре года из России в Грузию 19 мая совершила авиакомпания «Азимут». Позже свои рейсы по этому направлению запустил перевозчик Georgian Airways.

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