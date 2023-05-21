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МИД России обвинил G7 в «зацикленности» на глобальной конфронтации с Москвой

Политика
МИД России обвинил G7 в «зацикленности» на глобальной конфронтации с Москвой

Страны G7 фактически «зациклились» на глобальной конфронтации с Россией. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что смысл «Большой семерки» сегодня сводится к ведению санкционной политики и гибридной войны против России. Именно G7 отвечает за поставки вооружения Украине.

«"Семерка" буквально зациклилась на всеобъемлющей конфронтации с Россией», — сказано в заявлении МИД.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам саммита G7 в Хиросиме сообщил, что страны «Группы семи» приложат все усилия, чтобы не допустить обхода Россией ограничительных мер.

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