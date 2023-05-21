Эстония и Латвия приступили к совместным переговорам о закупке комплексов Iris-T в Германии

Таллин и Рига начали совместные переговоры с немецкой военной компанией Diehl Defence, сообщила пресс-служба минобороны Эстонии.
По данным ведомства, правительства двух республик намерены приобрести зенитные ракетные комплексы Iris-T для укрепления собственной противовоздушной обороны.
«Эстония и Латвия выбрали для своей ПВО средней дальности систему Iris-T немецкого производства», — сказано в коммюнике.
Сотрудничество между Эстонией и Латвией ведется в соответствии с протоколом о совместной закупке средств ПВО, который был подписан летом прошлого года на саммите НАТО в Мадриде.