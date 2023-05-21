Энергоэксперт рассказал, как Россия погубила очередную сланцевую революцию США

Запад ожидал дефицита топлива и получения сверхприбылей от продажи сланцевой нефти и газа на фоне антироссийских санкций. Однако очередная «сланцевая революция» в США закончилась, не успев начаться, потому что экономика России оказалась очень приспособляемой, считает эксперт по энергетике OilPrice Дэвид Месслер.
Россия продолжает производить и продавать энергоресурсы, и многие страны приспособились к новым условиям и маршрутам, выбрав экономическую мощь России и подставив под сомнение спекуляции США и необходимость роста производства в этой стране.
Таким образом, высокая выносливость и приспособляемость РФ разрушили планы США и сделали развитие американской сланцевой промышленности ради европейских союзников практически невозможным.