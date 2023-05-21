«Не в курсе, что происходит на земле»: Пригожин объяснил позицию Зеленского о ситуации в Артемовске

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы присутствии бойцов ВСУ в Артемовске, предположив, что тот, возможно, не осведомлен по поводу происходящего на земле. Комментарием предпринимателя делится пресс-служба компании «Конкорд».
По словам Пригожина, в населенном пункте, который находится под контролем «музыкантов», нет ни одного украинского военного, потому что «вагнеровцы» перестали брать пленных.
«Трупов украинских военных огромное количество. Артемовск взят полностью по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра. Поэтому Владимир Александрович лукавит, либо он, как и многие наши военные руководители, просто не в курсе, что происходит на земле. Это может быть. Последний часа полтора назад в женском платье дорогу перебегал. Пристрелили, пленных не берем», — отметил основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин ранее обратился к Зеленскому и отметил, что бойцы ВСУ были достойными противниками для «музыкантов». Он также попросил украинского президента «поцеловать в макушку» Байдена при встрече.