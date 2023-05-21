Политик Константинов сообщил о планах немецких общественников посетить Крым

Руководитель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти полуострова ждут делегацию немецких общественников.
По его словам, деятели приедут в конце текущего месяца. Общественники прибудут в Крым с гуманитарным грузом для населения Херсонской области, объяснил Константинов в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.
Напомним, что полуостров вошел в состав российского государства по итогам референдума в 2014 году. Тогда жители Крыма проголосовали за воссоединение с официальной Москвой. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что соответствующий вопрос окончательно закрыт.