«Это несправедливо»: Пригожин о задержании москвича из-за нецензурной цитаты о «снарядном голоде» на машине

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на новость о задержании мужчины в Москве за нецензурную надпись на его автомобиле, которая содержала цитату из обращения бизнесмена к Минобороны РФ по поводу «снарядного голода» у «оркестра».
По его мнению, правоохранители несправедливо задержали москвича, поскольку он озвучил то, что знает абсолютное большинство россиян, хоть и не совсем в литературной форме. Также Пригожин считает, что полицейские сами были расстроены из-за задержания гражданина.
«Я считаю, что это несправедливо. Это не секрет. Это знают все, в том числе и характеристику министра обороны. Полицейские, которые задержали, я думаю, что, первое, ребята это сделали по инерции, и сами сейчас разочарованы. Если они сейчас не разочарованы, то, возможно, у них есть какие-то глубокие родственные связи в Киеве. По поводу человека, которого, насколько я знаю, оштрафовали, безусловно, ЧВК "Вагнер", если мы будем знать, кто это, отблагодарит этого человека, в том числе публично, потому что для нас, конечно, это очень важно, яркое самовыражение и поддержка. Спасибо ему огромное!» — приводит комментарий предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин заявлял, что, согласно методике Генштаба ВС РФ, для полного освобождения Артемовска подразделениям ЧВК «Вагнер» должны были предоставлять намного больше оружия и боеприпасов. Однако «музыканты» получали лишь 11,5% снарядов от необходимого объема.