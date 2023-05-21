Bloomberg: рекордный рост безработицы среди молодежи угрожает восстановлению экономики КНР

Рост ВВП Китая может быть замедлен слабым повышением уровня розничной торговли и низкими темпами увеличения промышленности и инвестиций в базовый капитал, пишут журналисты. По их словам, после пика потребительской и деловой активности наблюдается отставание на шаг восстановления экономики КНР, пострадавшей из-за пандемии COVID-19.