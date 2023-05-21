Страны коллективного Запада потеряли контроль над ситуацией на Украине. Иллюзии США и их партнеров, что конфликт в регионе идет по их сценарию, развеял лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик напомнил, что все западные СМИ на протяжении нескольких месяцев твердили об успехах ВСУ в российской спецоперации. Однако после этих обещаний украинская армия потеряла Артемовск, возмутился он.
«Что за безумие!» — заявил Филиппо в своем Twitter-аккаунте.
Бывший евродепутат призвал Запад прекратить поставки вооружения киевскому режиму, в том числе боевых самолетов. Он также потребовал начать процесс мирных переговоров.
Западные лидеры обсудили ситуацию на Украине во время саммита G7 в Хиросиме. Они условились продолжить поддержку киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался, что урегулирование конфликта должно опираться на форму, предложенную его администрацией. Американский лидер Джо Байден заявил, что процесс переговоров обязан учитывать территориальную целостность страны.