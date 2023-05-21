Байден спрогнозировал «потепление» в отношениях с Китаем

Глава государства отметил, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о налаживании двустороннего сотрудничества во время переговоров на саммите G20 на Бали. Однако планы были разрушены ситуацией с китайским аэростатом, уничтоженным над США в феврале.