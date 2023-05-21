Байден спрогнозировал «потепление» в отношениях с Китаем

Отношения Соединенных Штатов и Китая в скором времени ожидает «потепление». Об этом сообщил американский президент Джо Байден.
Глава государства отметил, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о налаживании двустороннего сотрудничества во время переговоров на саммите G20 на Бали. Однако планы были разрушены ситуацией с китайским аэростатом, уничтоженным над США в феврале.
«Я думаю, вы увидите, как очень скоро начнется потепление», — сказал Байден, подчеркнув, что Вашингтон и Пекин должны поддерживать открытую линию связи.
Президент США 17 мая сообщил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином в ближайшее время. Однако он не уточнил точную дату переговоров.