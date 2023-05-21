Дело жителя Волгограда, который сжег Коран по заданию СБУ, передано в Чечню

Задержанный признался, что кроме провокации со священной книгой мусульман он выполнял для СБУ и другие задания – записывал на видео военные объекты в Волгоградской области. В его аккаунте во «ВКонтакте» журналисты обнаружили подписки на группы «Команда Навального*» (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), «Михаил Ходорковский**» (признан иноагентом в РФ) и другие ресурсы так называемой либеральной оппозиции.