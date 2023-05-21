Дело жителя Волгограда, который сжег Коран по заданию СБУ, передано в Чечню

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против 19-летнего жителя Волгограда, который сжег Коран на фоне местной мечети по указу украинских спецслужб, пообещавших ему заплатить 10 тысяч рублей. Расследованием займутся следователи из Чечни – им поручил передать дело глава СК Александр Бастрыкин.
В СК классифицировали преступление по статье 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы: до задержания он работал курьером по доставке продуктов.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко отметил, что в случае вынесения приговора жителя Волгограда стоит направить в исправительную колонию региона, где преобладает мусульманское население.
«Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», – заявил Чуйченко.
Задержанный признался, что кроме провокации со священной книгой мусульман он выполнял для СБУ и другие задания – записывал на видео военные объекты в Волгоградской области. В его аккаунте во «ВКонтакте» журналисты обнаружили подписки на группы «Команда Навального*» (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), «Михаил Ходорковский**» (признан иноагентом в РФ) и другие ресурсы так называемой либеральной оппозиции.
Ранее сообщалось, что сожжение Корана украинскими военными шокировало главу Высшего исламского совета Алжира: он назвал это доказательством того, что Запад проводит кампанию по презрению к другим культурам. Подробнее – в нашей статье.
* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ.
** - лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.