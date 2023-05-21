«Они молодцы»: Пригожин рассказал о совместной работе 305-й артиллерийской бригады и бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» при освобождении Артемовска взаимодействовали с бойцами 305-й артиллерийской бригады, которые хорошо себя проявили, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
В комментарии журналистам он отметил, что лишь несколько раз стратегическая авиация с дальнобойными ракетами помогала «вагнеровцам» в боях на севере ДНР. По словам Пригожина, она действовала эффективно под управлением генерала Сергея Суровикина.
«Во время работы в Артемовске нам была передана в наше подчинение 305-я артиллерийская бригада, которую мы обучили, и личный состав которой в достаточном количестве, это человек 50-70, работали совместно с нами. Руководителя нашей артиллерии устраивает их работа, и они молодцы», — отметил он.
Пригожин опроверг сообщения о том, что «вагнеровцам» помогали бойцы ВДВ, отметив, что именно «музыканты» неоднократно оказывали поддержку десантникам.
«Что касается остальных подразделений вооруженных сил. Рассказы о том, как нам помогали ВДВ, — это абсолютная полная чушь», — сказал создатель «оркестра».
Он уточнил, что именно ЧВК «Вагнер» помогала десантным войскам, когда те куда-то уходили. Как подчеркнул Пригожин, хотя сами бойцы — отважные и смелые русские парни, над ними стоит командование, которое «полностью парализовано параноидальными приказами сверху».
«Нам никто во взятии Артемовска из военных практически ничем не помогал, кроме Суровикина и Мизинцева. Огромное количество людей, которые просто гадили, особенно из генералитета», — добавил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» сравнил ситуацию вокруг взятия Артемовска с освобождением сирийской Пальмиры. Тогда в Минобороны РФ даже выпустили соответствующую медаль, хотя регулярная армия никакого отношения к той операции не имела.