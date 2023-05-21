Пентагон: стоимость нового американского пакета военной помощи Украине составит 375 миллионов долларов

Стоимость нового американского пакета военной помощи Украине оценивается в 375 миллионов долларов, говорится в сообщении Пентагона.
В американском военном ведомстве заявили, что украинские войска получат дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерийских систем, а также противотанковые средства и вспомогательное оборудование. Известно, что ВСУ передадут противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW и Javelin, а также поставят грузовики для транспортировки тяжелой военной техники.
Ранее сообщалось, что западные страны могут в ближайшем будущем передать Украине истребители F-16.