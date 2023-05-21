Российская экономика не рухнула из-за санкций, а просто переориентировалась на торговлю со странами юга и востока — планы ЕС и США добиться капитуляции России потерпели неудачу из-за позиции незападных стран. Об этом сообщило чешское издание Tiscali.
Запад объявил РФ экономическую войну, введя блокировку импорта и экспорта, арестовав государственные и частные активы, а также отключив страну от международной платежной системы SWIFT. Все это было предпринято с целью парализовать российский рынок и ослабить Москву.
ЕС также удалось ограничить российские полеты над Европой, снизить уровень импорта нефти и установить пределы цен. Эти меры нанесли некоторый ущерб, но эффект оказался далек от желаемого.
По данным издания Bild, РФ обходит западные санкции путем развития торговли с соседними странами. Ввоз немецких автомобилей, химической продукции и электроники лишь возрос в 2021-2022 годах — Москва расширила торговлю с Казахстаном и Арменией. Также хабами параллельного импорта выступили Грузия, а также Киргизия.
Несмотря на введение санкций против богатых россиян, они также нашли легкий способ уйти от «карающего меча» Запада — среди подобных граждан высок процент людей со вторым гражданством.
Из-за ограничений в поставках нефти и газа Россия переориентировалась на Индию и Китай, которые просто приобретают нефть со скидкой, занимая нейтральную позицию в разрезе внутриевропейского конфликта.
«Запад взялся за свою санкционную войну с преувеличенным ощущением собственного влияния на весь мир. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов», — отметили аналитики Spectator.
Ранее в китайском издании The Paper объяснили, почему выход Росси из ДОВСЕ позволит Москве эффективнее сдерживать Запад.