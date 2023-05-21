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Зеленский: все мирные инициативы по Украине должны опираться на формулу Киева

Политика
Зеленский: все мирные инициативы по Украине должны опираться на формулу Киева

Любые предложения по урегулированию конфликта на Украине должны опираться на формулу, предложенную Киевом. Соответствующее заявление сделал президент страны Владимир Зеленский во время речь на саммите G7 в Японии.

Глава государства объяснил, что не приемлет прекращения боевых действий, предложенного некоторыми государствами.

«По мнению Владимира Зеленского, любые мирные инициативы и переговоры должны базироваться исключительно на формуле, предложенной Украиной», — передает слова украинского лидера его пресс-служба.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что мирное урегулирование на Украине должно брать в расчет ее территориальную целостность.

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