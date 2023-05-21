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Артиллеристы ВСУ обстреляли поселок на западе ЛНР из американской РСЗО HIMARS

Армия
Артиллеристы ВСУ обстреляли поселок на западе ЛНР из американской РСЗО HIMARS

Артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удар по населенному пункту Калиново-Борщеватое в западной части ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно обнародованным данным, огонь велся с применением американской РСЗО HIMARS. Была выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS.

В результате атаки погибли две жительницы села 1952 и 1970 годов рождения. Еще пять человек получили ранения. Также пострадали 14 жилых домов.

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