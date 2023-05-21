Артиллеристы ВСУ обстреляли поселок на западе ЛНР из американской РСЗО HIMARS

Артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удар по населенному пункту Калиново-Борщеватое в западной части ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Согласно обнародованным данным, огонь велся с применением американской РСЗО HIMARS. Была выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS.
В результате атаки погибли две жительницы села 1952 и 1970 годов рождения. Еще пять человек получили ранения. Также пострадали 14 жилых домов.