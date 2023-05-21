Премьер Венгрии Орбан отправился на встречу с властями Катара для обсуждения сотрудничества

Пресс-секретарь главы венгерского правительства Виктора Орбана Барталан Хаваши рассказал о планах политика на ближайшее время.
По словам пресс-секретаря, премьер отправился в рабочую поездку в Катар для обсуждения вопросов, связанных с энергетическим сотрудничеством с официальной Дохой.
«На переговорах будут обсуждаться укрепление двустороннего энергетического, экономического и финансового сотрудничества, новые инвестиционные возможности и актуальные международные проблемы», — объяснил Хаваши.
Ранее Виктор Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала. Пост с таким призывом он опубликовал в Twitter.