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МО РФ: украинские войска потеряли более 120 солдат на Донецком направлении

Армия
МО РФ: украинские войска потеряли более 120 солдат на Донецком направлении

Российские войска за прошедшие сутки ликвидировали более 120 украинских военных на Донецком направлении.

В Минобороны РФ добавили, что российские военные также уничтожили один танк, две БМП и четыре артиллерийских орудия, в том числе гаубицу М777.

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