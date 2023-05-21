МО РФ: украинские войска потеряли более 120 солдат на Донецком направлении Армия Олег Королев 21 мая 2023 13:12 mil.gov.ua | Міністерство оборони УкраїниРоссийские войска за прошедшие сутки ликвидировали более 120 украинских военных на Донецком направлении.В Минобороны РФ добавили, что российские военные также уничтожили один танк, две БМП и четыре артиллерийских орудия, в том числе гаубицу М777. Поделиться: ВКонтакте Twitter WhatsApp Одноклассники #донецкое направление #всу #минобороны рф Подписаться