Журналисты Forbes рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на мировую экономику

Этой весной пандемия COVID-19 подошла к концу. За ее период коронавирус унес огромное число жизней и нанес вред глобальной экономике, пишет Forbes со ссылкой на оценку экономиста Ксении Бондаренко.
Разразившийся в 2020 году кризис обернулся одним из крупнейших мировых потрясений за последние годы — глобальный ВВП тогда рухнул на 3,2%. Для сравнения: после кризиса 2008 года спад показателя равнялся всего 1,3%.
Более того, экономика развитых стран обвалилась на 4,3%, а стран с доходом среднего уровня — на 1,2%.
Одним из ключевых шоков по итогам пандемии оказалась инфляция. В том числе удар пришелся по домохозяйствам и простым гражданам, многие из которых остались без работы.