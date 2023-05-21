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Премьер Японии Кисида заявил о необходимости прямого диалога с Китаем

Политика
Премьер Японии Кисида заявил о необходимости прямого диалога с Китаем

Страны G7 согласились с необходимостью прямого диалога с Китаем. Об этом сообщил глава Правительства Японии Фумио Кисида.

Премьер подчеркнул, что «Большая семерка» и КНР должны бороться с глобальными трудностями совместными усилиями, однако Пекин должен проявить ответственность как участник международной арены.

«Страны G7 подтвердили важность прямого диалога с Китаем», — высказался Кисида на пресс-конференции по итогам саммита «Группы семи» в Хиросиме.

Ранее МИД КНР призвал «Большую семерку» не вмешиваться во внутренние дела страны после заявления клуба об озабоченности ситуацией с правами человека в Китае.

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