Sozcu: турецкий бюджет может быть рассчитан с дефицитом в 100 млрд долларов

Причиной такой тенденции является повышение зарплат госслужащим на 50%, увеличение пенсий, газовые субсидии для граждан, а также выделение средств на ликвидацию последствий и восстановление 11 провинций после землетрясения, на что потребуется от 35 до 100 млрд долларов.