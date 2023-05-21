Sozcu: турецкий бюджет может быть рассчитан с дефицитом в 100 млрд долларов

Государственный бюджет Труции на 2024 год может быть рассчитан с дефицитом в 100 млрд долларов, передает Sozcu.
Причиной такой тенденции является повышение зарплат госслужащим на 50%, увеличение пенсий, газовые субсидии для граждан, а также выделение средств на ликвидацию последствий и восстановление 11 провинций после землетрясения, на что потребуется от 35 до 100 млрд долларов.
Издание сообщает, что турецкие политики обсудят данный вопрос после президентских выборов, второй тур которых состоится 28 мая. Они должны будут учесть и предвыборные обещания властей, которые уже начали реализовываться, и новые расходы.