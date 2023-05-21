В центре Петербурга обрушившаяся с дома штукатурка повредила автомобиль

Обрушившаяся со стены дома на Владимирском проспекте штукатурка повредила автомобиль. О случившемся сообщает телеканал 78.
После падения фрагмента облицовки фасада территорию оградили. Подробности инцидента выясняются.
Плачевное состояние исторических зданий в Петербурге уже несколько лет тревожит горожан и общественных деятелей. Они пытаются привлечь к проблеме внимание чиновников из команды губернатора Александра Беглова, однако в Смольном не спешат принимать меры для защиты уникальной архитектуры Северной столицы.