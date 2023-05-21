В Совфеде призвали пресечь езду самокатчиков по тротуарам

Сенатор Артем Шейкин призвал жестко регулировать передвижение электросамокатов по городам России: он требует снизить допустимую скорость до 10 километров в час, а с территорий скверов и парков этот вид транспорта совсем убрать.
Так, Шейкин осудил Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу, где не считают нужным ограничивать перемещение электросамокатов по центру города. Ранее сенатор пожаловался, что чуть не столкнулся с девушкой на электросамокате в Москве: его «спасла хорошая реакция», а «беспечная райдерка покатила дальше по пешеходному тротуару».
«[Необходимо] ввести ограничение скорости езды на электросамокатах до 10 км/час — в общественных местах. <…> Законодательно закрепить, что стоянки для электросамокатов в городах должны находиться в специально выделенных местах и не должны мешать пешеходам», – заявил член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству в Telegram-канале.
Сенатор также настаивает, что электросамокаты должны быть оборудованы передними и задними фарами, боковыми отражателями и сигнальным устройством, чтобы не провоцировать аварии на дорогах.
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