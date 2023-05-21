В Совфеде призвали пресечь езду самокатчиков по тротуарам

Так, Шейкин осудил Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу, где не считают нужным ограничивать перемещение электросамокатов по центру города. Ранее сенатор пожаловался, что чуть не столкнулся с девушкой на электросамокате в Москве: его «спасла хорошая реакция», а «беспечная райдерка покатила дальше по пешеходному тротуару».