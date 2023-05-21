The Paper: выход из ДОВСЕ позволит России эффективнее сдерживать Запад

Законопроект был одобрен Государственной думой 16 мая. Это вызывает вопросы о будущих отношениях между Россией и Западом — многие эксперты опасаются нового этапа гонки вооружений, в то время как другие считают, что денонсация договора уже сейчас дает России больше гибкости в противостоянии с Западом.