Расширение состава НАТО и изменения в геополитической обстановке побудили Россию принять решение о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В соответствующей статье для The Paper автор Лань Шуньчжэн отмечает, что такой шаг позволит Москве более эффективно сдерживать Запад.
По мнению автора, участие в ДОВСЕ ограничивало возможности России, и выход из Договора даст ей большую свободу действий. В результате Москва сможет укрепить свои позиции в Европе, отмечает статья.
Законопроект был одобрен Государственной думой 16 мая. Это вызывает вопросы о будущих отношениях между Россией и Западом — многие эксперты опасаются нового этапа гонки вооружений, в то время как другие считают, что денонсация договора уже сейчас дает России больше гибкости в противостоянии с Западом.
Следует отметить, что сам ДОВСЕ оказался неэффективным в новых реалиях безопасности Европы, поскольку военные доктрины и технологии вооружений слишком сильно изменились со времени его заключения. Выход России из договора следует рассматривать как попытку адаптироваться к новым вызовам и защитить свои интересы, считает Шуньчжэн. В любом случае, диалог между Москвой и Европой должен продолжаться.
Ранее стало известно, что участники саммита стран «Большой семерки» в Хиросиме осудили Россию за якобы «информационное манипулирование».