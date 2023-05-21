Хиллари Клинтон заявила о возможном «конце Украины»

Клинтон отметила, что якобы не верит в победу Трампа на следующих выборах, отметив, что это стало бы «концом демократии в Соединенных Штатах». Она признала, что возраст действующего президента Джо Байдена, идущего на второй срок в 80 лет, является «проблемой, которую избиратели имеют право рассматривать», но подчеркнула, что Байдена нужно «сравнивать не с идеалом, а с альтернативой».