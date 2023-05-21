Хиллари Клинтон заявила о возможном «конце Украины»

Ключевой функционер Демпартии США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на выборах в 2024 году станет «концом Украины».
«Трамп был подарком, который преподнесли таким людям, как Си Цзиньпин и Владимир Путин», – убеждает избирателей Демпартии Клинтон.
Она назвала российского президента «сложным, мессианским и авторитарным человеком» и добавила, что Путину хотелось бы, чтобы «Трамп вывел США из НАТО». Примечательно, что в своей избирательной программе Трамп подобного не заявлял.
Клинтон отметила, что якобы не верит в победу Трампа на следующих выборах, отметив, что это стало бы «концом демократии в Соединенных Штатах». Она признала, что возраст действующего президента Джо Байдена, идущего на второй срок в 80 лет, является «проблемой, которую избиратели имеют право рассматривать», но подчеркнула, что Байдена нужно «сравнивать не с идеалом, а с альтернативой».
Ранее кандидат в президенты США Тулси Габбард назвала Байдена, Клинтон и их соратников «разжигателями войны» и обратила внимание, что они толкают мир к ядерному конфликту. Подробнее – в нашей статье.