Названы страны, поддержавшие возведение малых модульных ядерных реакторов в Румынии

Некоторые страны поддержали реализацию проекта малых модульных ядерных реакторов в Румынии. Данная инициатива получила существенную финансовую поддержку, передает ТАСС слова румынского министра энергетики страны Вирджила Попеску.
В пользу инициативы выступили США, Южная Корея, ОАЭ и Япония. Американский президент Джо Байден заявил о государственно-частной финансовой поддержке странами данного проекта в размере 275 млн долларов.
Румыния, по словам Попеску, станет первой в Европе страной и второй после США, которая реализует строительство атомной электростанции с шестью модулями и установленной мощностью 462 MWe.