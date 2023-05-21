Строительство железной дороги между Россией и Ираном обеспокоило Белый дом

Заместитель официального представителя Государственного департамента США Ведант Патель высказался о реакции американского ведомства на подписание соглашения о строительстве железнодорожной линии Решт-Астара, которое состоялось с участием президентов России и Ирана.
По словам Пателя, весь проект транспортного коридора Север-Юг вызывают глубокую тревогу в американском Госдепартаменте, поскольку является прямой попыткой обойти санкции.
Строительство этой железнодорожной линии способствует развитию транспортного коридора Север-Юг и диверсификации существующих международных транспортных маршрутов. Соглашение, подписанное Россией и Ираном, запускает строительство относительно небольшого участка железной дороги, который значительно сократит транспортное сообщение между Южной Азией и Северной Европой.
Ожидается, что этот железнодорожный переход по ветке Решт-Астара станет одним из основных транзитных путей для грузов из Южной Азии в Северную Европу. Строительство этого пути было актуальной задачей на протяжении многих лет. Нынешнее правительство Ирана предприняло значительные усилия для активизации переговорного процесса по строительству железнодорожной магистрали, которая повысит пропускную способность транспортных артерий региона.
Долгое время западные участки маршрута Север-Юг были несвязанными, но теперь эта проблема решена — теперь грузы смогут проходить без препятствий от Балтийского моря на севере до Персидского Залива на юге.
Согласно подписанному соглашению, Россия инвестирует 1,6 миллиарда евро в строительство этой железнодорожной линии. Предполагается, что возведение этого стратегически важного участка будет завершено за четыре года.