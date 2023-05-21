Строительство железной дороги между Россией и Ираном обеспокоило Белый дом

Ожидается, что этот железнодорожный переход по ветке Решт-Астара станет одним из основных транзитных путей для грузов из Южной Азии в Северную Европу. Строительство этого пути было актуальной задачей на протяжении многих лет. Нынешнее правительство Ирана предприняло значительные усилия для активизации переговорного процесса по строительству железнодорожной магистрали, которая повысит пропускную способность транспортных артерий региона.