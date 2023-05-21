Жители Гагаузии устроили митинг за референдум о внешнем курсе Молдавии

Как пишут журналисты РИА Новости, недовольные граждане требует провести волеизъявление для того, чтобы определить направление Молдавии на международной арене. Также митингующие требуют от Кишинева отказаться от присоединения к каким-либо блокам, в том числе к Североатлантическому альянсу.