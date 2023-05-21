Жители Гагаузии устроили митинг за референдум о внешнем курсе Молдавии

Акция протеста стартовала в Гагаузии 21 мая против действующего внешнеполитического курса Кишинева. Митингующие вышли на улицы в городе Комрат.
Как пишут журналисты РИА Новости, недовольные граждане требует провести волеизъявление для того, чтобы определить направление Молдавии на международной арене. Также митингующие требуют от Кишинева отказаться от присоединения к каким-либо блокам, в том числе к Североатлантическому альянсу.
«Мы инициируем референдум по внешнему курсу республики. Речь идет о том, чтобы поставить вопросы: "Вы хотите в Европу, вы хотите в НАТО"?» – сказал член партии «Шор» Сергей Бургуджи.
Ранее сообщалось о начале митинга в Кишиневе в поддержку евроинтеграции. Акцию инициировало молдавское руководство.