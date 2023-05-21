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Байден раскрыл свою позицию по урегулированию конфликта на Украине

Украина
Байден раскрыл свою позицию по урегулированию конфликта на Украине

Мирное урегулирование конфликта на Украине должно учитывать территориальную целостность страны. Соответствующее заявление сделал американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома встретился с коллегой из Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме. Стороны обсудили ситуацию в регионе и помощь Киеву.

«Мы также поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», — подчеркнул Байден, пообещав очередной пакет поддержки Киеву.

Владимир Зеленский во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в апреле сообщил, что мир на Украине невозможен за счет территориальных компромиссов.

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