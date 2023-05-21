Байден раскрыл свою позицию по урегулированию конфликта на Украине

Мирное урегулирование конфликта на Украине должно учитывать территориальную целостность страны. Соответствующее заявление сделал американский президент Джо Байден.
Глава Белого дома встретился с коллегой из Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме. Стороны обсудили ситуацию в регионе и помощь Киеву.
«Мы также поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», — подчеркнул Байден, пообещав очередной пакет поддержки Киеву.
Владимир Зеленский во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в апреле сообщил, что мир на Украине невозможен за счет территориальных компромиссов.