Шольц призвал к мирному урегулирования на Тайване

Ситуацию в Тайваньском проливе важно решать мирным путем. Соответствующее заявление в интервью телеканалу Welt сделал председатель Правительства ФРГ Олаф Шольц.
Канцлер отметил, что Германия придерживается принципа одного Китая. Он объяснил, что территориальный вопрос в регионе не может быть урегулирован с помощью оружия.
«Речь идет о создании мирного мирового порядка, и я считаю это действительно необходимым, как и курс, которому мы собираемся следовать», — подчеркнул Шольц.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти выражают обеспокоенность в связи с возможной «военной помощью» России со стороны Китая.