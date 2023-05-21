Представитель ВВС Украины Игнат: Киев рассчитывает получить сразу несколько десятков истребителей F-16

Кроме того, он добавил, что в будущем Киев хочет полностью укомплектовать украинские воздушные силы этой моделью истребителей. На текущий момент у ВВС Украины только четыре типа боевых самолетов: Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Их может заменить один F-16.