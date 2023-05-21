Представитель ВВС Украины Игнат: Киев рассчитывает получить сразу несколько десятков истребителей F-16

Украинские власти хотят получить от западных союзников сразу «несколько десятков» американских истребителей F-16. Об этом рассказал представитель ВВС Украины Юрий Игнат.
По его словам, страны Запада не станут отправлять Украине боевые самолеты поштучно, их намерены поставлять только подразделениями.
«Целое подразделение – это эскадрилья – 12-18 самолетов. Таким образом, несколько десятков может быть передано Украине сначала», — объяснил Игнат.
Кроме того, он добавил, что в будущем Киев хочет полностью укомплектовать украинские воздушные силы этой моделью истребителей. На текущий момент у ВВС Украины только четыре типа боевых самолетов: Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Их может заменить один F-16.