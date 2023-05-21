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Шольц сообщил о попытках ФРГ избежать эскалации между Россией и НАТО на Украине

Политика
Шольц сообщил о попытках ФРГ избежать эскалации между Россией и НАТО на Украине

Германское руководство прикладывает все усилия для того, чтобы избежать перерастания украинского кризиса в противостояние Кремля и военного блока. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Берлин не принимает самостоятельных решений по поводу предоставления помощи киевскому режиму в рамках спецоперации ВС РФ. Германия действует с оглядкой на партнеров, уточнил Шольц в ходе беседы с корреспондентами Welt.

«И мы следим за тем, чтобы <...> (конфликт на Украине. — Прим. ред.) не привел к эскалации между Россией и НАТО, и мы делаем это», — добавил канцлер.

Ранее в Хиросиме состоялся саммит «Большой семерки». Для участия в мероприятиях Группы в Японию прилетал президент Украины Владимир Зеленский.

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