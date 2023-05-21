Тяжелое ранение Залужного косвенно подтвердили в киевском госпитале

Сотрудница украинского Национального военно-медицинского клинического центра сообщила в соцсетях, что после ракетного удара ВС РФ по одному из пунктов управления ВСУ в Днепропетровской области среди раненых оказался «очень важный» человек.
Вероятно, речь идет о пропавшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном – ранее российские хакеры выяснили, что он перенес «несколько тяжелых хирургических операций» после удара ВС РФ по штабу ВСУ под Павлоградом.
«Сегодня к нам доставили много раненых. Сказали, что один из них очень важный, находится в критическом состоянии», – заявила сотрудница киевского клинического центра Алина Сболобянюк 8 мая.
Хакер «Джокер ДНР» отмечал, что западные союзники не позволяют Киеву распространять информацию о ранении Залужного, чтобы исключить деморализацию войск ВСУ, где главнокомандующий пользуется популярностью.
Залужный не появляется на публике с начала мая. Его пропажа обернулась ажиотажем в социальных сетях, а в Telegram появились каналы с названием «Нашелся ли Залужный?», где ежедневно появляются записи – «Не нашелся».
Ранее в генштабе США попытались опровергнуть информацию о ранении Залужного, заявив, что 19 мая он якобы «провел переговоры» с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Подробнее – в нашей статье.