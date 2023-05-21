Многие страны Европы желают скорейшего окончания конфликта на Украине. К такому выводу пришел публицист Якуб Григель в статье для издания The Hill.
Автор статьи подчеркнул, что государства — члены ЕС надеются на восстановление сотрудничества с Россией после мирного завершения украинского кризиса.
«Многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину», — объяснил Григель.
Кроме того, как считает публицист, киевскому режиму не стоит атаковать Крым. По его словам, Россия сумела подготовить серьезную оборону полуострова.
Ранее глава Правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что республика поддерживает любые мирные проекты по Украине, так как пока непонятно, какой из них покажет результат.