Al Qabas: Европа не должна втягиваться в войну США против России и Китая

Страны Европы должны откреститься от США, чтобы избежать втягивания в войну против Китая. Такой вывод представлен на страницах кувейтской газеты Al Qabas.
Автор статьи отметил, что ЕС начинает постепенно ставить крест на зависимости от Соединенных Штатов. Так, недавно президент Франции Эммануэль Макрон призвал Брюссель к большей автономности.
Аналитик Al Qabas утверждает, что вслед за ним об этом заговорили и другие лидеры. К этому подвел украинский конфликт, который продемонстрировал отставание объединения от Вашингтона, особенно в оборонной сфере и экономике.
Автор публикации отметил, что пришел конец эпохи зависимости Европы от США. Кроме того, такая тенденция проявляется по всему миру: Индия, Бразилия, Египет и Пакистан не желают поддерживать политику Белого дома.
«Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и Америкой из-за Тайваня», — сказано в материале.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти выражают обеспокоенность в связи с возможной «военной помощью» России со стороны Китая.