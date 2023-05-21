Финляндия объяснила, зачем на границе с Россией строят забор

Кадры строящегося восточного пограничного барьера в Пелколе появились в соцсетях 12 мая. И если на презентации проекта погранслужба демонстрировала забор, усиленный металлическими рамами, то на фото местные жители увидели ненадежную конструкцию, больше похожую на «ограждение для выгула собак».