Финляндия объяснила, зачем на границе с Россией строят забор

Сотрудники пограничной службы Финляндии объяснили, зачем на границе с Россией строится забор. Также они прокомментировали появившиеся в Сети снимки заграждения, вызвавшие широкий общественный резонанс.
Кадры строящегося восточного пограничного барьера в Пелколе появились в соцсетях 12 мая. И если на презентации проекта погранслужба демонстрировала забор, усиленный металлическими рамами, то на фото местные жители увидели ненадежную конструкцию, больше похожую на «ограждение для выгула собак».
После шквала критики финские пограничники поспешили сообщить, что фотография недостроенного забора «не дает истинного представления о характеристиках заграждения». По их словам, главная цель сооружения — предотвратить масштабную нелегальную миграцию. При этом на кадрах запечатлен «тестовый участок» забора.
Итоговый барьерный комплекс будет состоять из трехметрового забора с двумя цилиндрическими ограждениями сверху, а также из системы технического контроля. При попытке незаконно пересечь границу патрульные службы получат сигнал тревоги и приедут к месту происшествия, пишет РБК.