В Екатеринбурге нашли пропавшую двухлетнюю девочку в колготках и футболке

Двухлетнюю девочку, пропавшую в Екатеринбурге накануне, нашла местная жительница, пишет E1.
Из одежды на малышке были только колготки и футболка, обувь отсутствовала. Женщина забрала ребенка и обошла все ближайшие дворы, чтобы найти ее родителей. Девочку никто не узнал — гражданка отвела ее в отделение полиции.
К этому моменту мать уже занималась поисками исчезнувшей дочери — оказалось, что она вышла в магазин и забыла запереть дверь. Тогда малышка выбралась во двор и отправилась гулять. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.