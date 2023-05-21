Bloomberg: жара в Азии взвинтила спрос на уголь, газ и мазут из России

Аномально жаркая погода в Азии вынудила страны региона увеличить закупки газа, мазута и угля, в том числе — российского происхождения. Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на сведения Kpler.
Поставки угля и газа из России в Азию существенно возросли в 2023 году. В апреле страны региона закупили уголь на 7,46 млн тонн, что примерно на 30% превышает прошлогодние показатели.
Наряду с этим импорт мазута, «более грязной и дешевой альтернативы для производства электроэнергии», в марте и апреле оказался наивысшим за всю историю наблюдений. Вскоре закупки еще больше повысятся из-за аномального скачка температур Эль-Ниньо, ожидают аналитики.
Больше всего российских энергоносителей закупают Индия и Китай. Также крупными покупателями мазута, угля и газа стали Вьетнам, Малайзия, Шри-Ланка, а на Южную Корею пришлось 15% поставок.