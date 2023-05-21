Bloomberg: жара в Азии взвинтила спрос на уголь, газ и мазут из России

Наряду с этим импорт мазута, «более грязной и дешевой альтернативы для производства электроэнергии», в марте и апреле оказался наивысшим за всю историю наблюдений. Вскоре закупки еще больше повысятся из-за аномального скачка температур Эль-Ниньо, ожидают аналитики.