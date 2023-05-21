NYT: саммит «Большой семерки» превратился в мероприятие для жалоб на свой народ

Лидеры стран G7 организовали саммит объединения лишь для того, чтобы пожаловаться на свою незавидную судьбу. К такому выводу пришел журналист Питер Бейкер в статье для The New York Times.
Встреча глав «Большой семерки» состоялась в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Как пишет автор зарубежного издания, это мероприятие больше напоминало «клуб одиночек», которых свой же народ обделил поддержкой.
«Для господина Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными своими президентами», — говорится в статье.
Напомним, что на саммит Группы с официальным визитом также прилетал президент Украины Владимир Зеленский. Там он вновь просил у западных партнеров помощи и поддержки.