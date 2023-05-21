Шольц: Украина не соответствует многим критериям для членства в НАТО

Украина сегодня не проходит по многим критериям для членства в НАТО. Соответствующее заявление сделал глава Правительства ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу Welt.
Канцлер отметил, что во время саммита Североатлантического альянса в Бухаресте в ноябре прошлого года военный блок определился с вектором членства страны. По его словам, уже тогда было понятно, что вступление не произойдет в скором времени.
«Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — сказал Шольц.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить присоединение страны к объединению в этом году.